受到連日高溫天氣影響，大陸長江流域旱情頻傳。由於長江及太湖來水減少，上海市界內最大河流—黃浦江水位出現近20年的同期低位。近期，連接黃浦江的淀浦河水位也明顯降低，影響通行效率，在上海閔行區淀東泵閘河段附近，有近百艘運砂船因此滯留。

綜合陸媒報導，自8月以來，上海高溫日多達22天，累積降水量68.5公厘，比往年同期的154.2公厘減少近六成。上海市水務局防禦處處長沙治銀26日指出，目前預測，太湖來水、長江來水大致減少30％，以黃浦公園為例，平均的高潮位大致低10公分，平均低潮位大致低30公分。

26日前後，淀浦河水位比往年同期明顯降低，加上周邊航道部分閘口因維修處於停運狀態，龍茗路橋一帶的淀浦河上有多艘運砂船滯留，出於防範水位低導致的擱淺風險，相關部門通知船舶就地等待。上海27座主要通航船閘在做好航道水位預判、確保通航安全的前提下，展開船隻通航工作。截至27日凌晨，淀浦河下游滯留的船舶已大致恢復正常航行。

除了上海以外，大陸多地水位創下多年新低。28日上午8時，位於湖南的洞庭湖城陵磯站水位21.75公尺，比歷年同期均值水位偏低7.37公尺，創下近50年來8月歷史最低水位。同一時間，位於湖北的長江漢口站水位15.7公尺，比歷年同期日均值低7.9公尺。