新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛先前支持立法院長游錫堃，今卻現身挺侯場合，與侯友宜、市議員林金結揮舞印有「侯」大字的旗幟，引拔樁聯想。（市議員林金結提供）

新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛今現身挺侯場合，引發外界拔樁聯想。對此民進黨新北市長參選人林佳龍回應，陳燕飛已經告知他並非以宜蘭同鄉會身分出席，而林也接獲消息，透露宜蘭鄉親將為他籌組更大的後援會，以宜蘭人身分來推薦他。

新北市土城宜蘭縣同鄉會今舉行會員大會，也同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，榮譽理事長林金結則到場，陪同侯友宜拉票。

值得注意的是，因立法院長游錫堃出身宜蘭，陳燕飛過去曾發聲力挺，但今卻也受邀現身挺侯場合，還在主持人大喊凍蒜時，和侯友宜以及市議員林金結揮舞印有「侯」大字的旗幟，引發外界拔樁聯想。

林佳龍今晚受訪時表示，在陳燕飛出席會員大會後，有和陳聯絡並得到回應，陳表示自己並非以宜蘭同鄉會身分，支持任何一位市長參選人，今天是宜蘭議員成立侯友宜的後援會，陳和侯都有受邀，是基於禮貌出席。

林佳龍指出，宜蘭人會支持來自宜蘭的參選人，不管是選市長還是議員，而他今天也有和幾個宜蘭鄉親聯絡，得知對方正在連署「推薦林佳龍當新北市長」，並會籌組更大的後援會，以宜蘭人身分來力挺他。

林佳龍指出，自己已經看過推薦書，內容列舉他過去對宜蘭所做的建設，包括高鐵延伸宜蘭、鐵路地下化、國五銜接蘇花改及蘇花安、北宜快速道路規畫，以及國五蘇澳服務區和大東北角觀光圈等，這些宜蘭鄉親細數過去他對宜蘭所做的建設，也因此推薦他，對此他表達感謝。