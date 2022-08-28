民進黨新北市長參選人林佳龍今晚連趕土城、板橋兩地，參加議員參選人曾進益、戴瑋姍舉辦的座談會，他為兩人拉票的同時，也重申先前拋出的政見，主打交通、社福方面，希望新北市民給新人機會，讓他能帶來新氣象。
林佳龍在土城的座談會上除了大力推薦曾進益，也提到立委吳琪銘爭取增設北土城金城交流道，在他擔任交通部長任內，通過55億預算，現有4條上下匝道，能改善北土城交通，盼透過便利交通帶動產業發展；他也表示，社宅用地找尋不易，市府應「養雞生蛋」，因此得監督土城區運校段公辦都更案，「大家一同搶救社會住宅」。
林佳龍在板橋的座談會說，戴瑋姍在青年創業機會、國民運動中心、動保議題上都相當關心，希望她能夠順利高票連任，並感嘆新北市現在人均社會褔利是六都最後，未來若能夠當選市長，會更加積極爭取，也要提供每戶10萬元的「青年成家基金」，並盤點閒置校舍，供公托及公幼使用。
林佳龍說，為減輕年輕人與家庭負擔，未來他在地方上會加速推動24小時住宿型長照中心，實現在地老化，營造支持家庭、社區到住宿式服務的照顧型社區。
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