盼了10個颱風沒一個要來，第11號「軒嵐諾」成了今年至今最有機會發警報的一個嗎？歐、美模式超分歧，也因不確定性極大，氣象專家們多認為應繼續觀察；但至少，「它其中幾條路徑甚至會通過台灣」。

「軒嵐諾」目前在日本東南方海域，邊往西走邊增強。最新模式模擬，未來5天颱風沿著高壓邊緣移動，路徑逐漸偏西南西（往台灣接近），但接下來高壓減弱，颱風轉向偏北，且因高壓消退快，颱風甚至出現往東北大迴轉的情況（遠離台灣），難以捉摸。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，他指出，根據50次的模擬，由於「軒嵐諾」轉向位置不同，路徑產生極大差異，最東走到日本九州迴轉，最西來到石垣島南方迴轉，部分模擬通過台灣，應持續密切觀察。

今天氣偏熱，午後對流旺盛，各地有陣雨或雷雨，中南部有大雷雨機率，不排除「劇烈天氣」發生。各地氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至36度。

周四下午起一波東北風南下，北部、東北部轉陰有雨，北台灣氣溫漸降，周五到周末有一點涼，中南部氣溫也會下降。