今年第11號颱風「軒嵐諾」路徑南修，更接近台灣，且強度持續增強，氣象局表示，預估明天可能增強為中度颱風，且強度有機會達到中颱上限，周三晚上起颱風開始接近台灣，周三晚至周六一連4天對台天氣造成影響，北部、東北部有大雨。颱風路徑部分，目前「軒嵐諾」撲台機率低，預計周三、周四後北轉往日、韓前進。

軒嵐諾颱風凌晨2時的中心位置在台北東方2530公里的海面上，向西進行，明天可能增強成中颱。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，「軒嵐諾」凌晨2時的中心位置在台北東方2530公里的海面上，向西前進，最新路徑南修，距離台灣更近，明天可能增強成中颱，強度有機會達中颱上限，周三以前路徑偏西前進，到琉球南方、台灣東方海面，周三、四因導引氣流不明顯，可能在原地打轉1到2天，接著北轉朝日、韓奔去，未來動向仍有很大變數。

「軒嵐諾」颱風周六會在台灣東方海面北轉。(翻攝自氣象局)

「軒嵐諾」是否有機會撲台，氣象局表示，目前機率沒那麼大，需要看軒嵐諾颱風離台灣有多靠近，若之後北轉較偏西的話就會更接近台灣，對台灣影響更大。

氣象局指出，「軒嵐諾」估明天轉中颱後，強度更強、影響範圍更大，周三晚上起至周六台灣受「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部等迎風面斷斷續續有雨，以及局部有較大雨勢，其他地區則有午後雷陣雨。