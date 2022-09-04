颱風軒嵐諾今（4）日逐漸遠離台灣，目前已解除颱風警報。中央氣象局預估，北部地區降雨今日漸轉為短暫陣雨，東北部及中南部地區偶有局部陣雨，其他地區則轉為多雲的天氣；明（5）日為西南風環境，中南部地區仍有局部不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局說明明日雨區分布。(翻攝自氣象局)

溫度方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生的機率，花蓮縱谷及台東地區甚至有38度高溫發生的可能，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

氣象局說明，周二（6日）開始風向轉為東北風，周二、周三（7日）水氣多，降雨雲量增加，高溫也會稍下降，低溫變化不大，周四（8日）至下周日（11日）各地大多為多雲到晴，迎風面的基隆北海岸及東半部可能有零星降雨，午後中南部地區及各山區則有局部午後雷陣雨。

氣象局說明一周天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提醒，颱風外圍環流仍將影響台灣，未來2日海邊活動仍要小心，明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，周二則是基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率。