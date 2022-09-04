南投縣升級大豪雨！受第11號強烈颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，氣象局發布15縣市豪雨特報，其中新竹縣、苗栗縣、南投縣為大豪雨；基隆、台北市、新北市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣豪雨；新竹市、台中市、台南市、屏東縣大雨。

受第11號強烈颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，氣象局發布15縣市豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（4日）新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣地區及台北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、台中、南投、雲林、台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局指出，今天（4日）白天受軒嵐諾颱風及其外圍環流影響最明顯，北部、東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，山區局部豪雨或大豪雨，中南部的降雨雖然較為短暫，不過在中部山區仍須留意有大雨或豪雨發生，只有花東降雨相對較為局部，今晚颱風逐漸遠離，北部地區慢慢轉為不定時短暫陣雨，東北部及中南部地區偶有局部陣雨，其他地區轉為多雲的天氣。

氣溫方面，西半部及宜蘭高溫約28到30度，花東較為炎熱，高溫33、34度，受颱風環流沉降影響，東部及東南部有局部焚風的機率，金門地區亦有36度高溫發生的機率。

氣象局指出，根據最新資料顯示，環境條件有利颱風發展，軒嵐諾上午8時已增強為強烈颱風，近中心最大風速為每秒51公尺。風場資料分析顯示，颱風近似正圓，平均暴風半徑擴大到300公里，且暴風圈伴隨較寬廣、較強的外圍環流，颱風及其外圍環流將持續影響台灣天氣，今日颱風將逐漸北上遠離，陸警已於11時30分解除，台灣本島已脫離暴風圈，但對台灣東北部、北部海面仍構成威脅，今晚各地降雨逐漸趨緩。