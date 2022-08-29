國民黨籍苗栗縣議會副議長李文斌29日在議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿與支持者們陪同下完成登記。鍾東錦表示，下屆議長位子要交棒給李文斌，李當議長、他當縣長，屆時府會合作力推縣政，懇親鄉親支持。
李文斌是他的好兄弟，他將參選縣長，下屆縣議長將交棒給李文斌，懇請鄉親全力支持，未來他當縣長、李文斌當議長，讓苗栗縣政推動合作無間。
李文斌過去擔任4屆議員、1屆後龍鎮代表會副主席。他今天登記參選時表示，他要挑戰議員5連霸，希望大家能繼續相挺，讓他有機會替鄉親繼續服務，而鍾東錦是他老大哥，這次也拜託鄉親全力支持鍾入主縣府。
李文斌表示，鍾東錦任議長，最了解徐耀昌的施政，鍾未來當縣長後，一定會延續徐的施政，讓苗栗縣政一棒接一棒。
鍾東錦說，他要參選縣長，也有信心當選，因此他當選縣長，議會也需要一位優秀領導者跟他搭配，他才能好好推動縣政，因此懇請鄉親讓李文斌第一高票當選議員，再來第一高票當選議長，讓他們兄弟倆心手相連，為苗栗鄉親努力奮鬥。
蔡麗卿表示，先生徐耀昌從政30年深獲鄉親肯定，也栽培出優秀的議長鍾東錦，這次鍾東錦轉戰縣長，也請鄉親同樣支持李文斌。李文斌不僅積極為民服務，還成立「阿斌大愛協會」，13年來走遍各鄉鎮關懷弱勢，所以大家一定要讓這麼好的候選人連任。
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