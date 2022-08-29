台南市政府最近規畫發放1000元防疫補貼，有詐騙集團看準這點行騙，透過簡訊方式，發送支領防疫補貼等字樣的釣魚連結，不少民眾對於發放細節不清楚，而傻傻點進去被騙，今年至7月，台南警方獲報19件防疫補助簡訊詐騙案件，市議員蔡育輝呼籲相關單位要加強橫向聯繫、多多宣導，以免讓更多人陷入詐騙圈套。

蔡育輝說，經過府會政黨協商，台南市政府今年將不排富發給65歲以上長者、55至64歲原住民、0至5歲嬰幼兒、中低收、低收、符合特殊境遇家庭及經濟弱勢兒少生活扶助者1000元防疫補貼，共計51萬人受惠，但除有帳戶者直接匯入，其餘將透過民政、教育等系統發放。

蔡育輝指出，此案目前要等墊付案通過，才能曉得發放時程，相關細節未出爐，卻已經有詐騙集團搭上時事騙個資，近日有鄉親連續收到自稱「衛生福利部」簡訊通知線上支領防疫補貼，內文網址因使用「www.rsigov.com」，民眾看到「gov.com」的字眼，就相信這是政府網址，傻傻上當受騙。

南市刑警大隊預防組長鄭琮霖表示，詐騙集團利用簡訊吸引民眾點擊假網站、輸入個資，從之前的比特幣投資，再到防疫政策性內容，理由不斷更新，但詐騙手法都一致，除了呼籲民眾在未查證確認前，不要亂點簡訊的網址連結，也能多運用刑事局《165反詐騙》網站來檢舉或報案。