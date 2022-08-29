考試院提供

考試院提供

考試院長黃榮村今天主持國家考試及格電子證書的發行，並親自為首批110年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員發送郵件通知，國考證書正式進入數位化里程碑。考試院祕書長劉建忻表示，目前為試行階段，自明年起，各種國家考試類別將以發給電子證書為原則，紙本證書除非另行申請否則不再全面發放。

黃榮村表示，數位治理為國家發展趨勢，數位轉型及數位治理品質的提昇，刻不容緩，國家考試及格證書電子化為本屆考試院積極推動數位治理的重要項目，將以「簡政便民」為最高原則，提昇考試院證書服務品質，落實服務型數位政府的目標。

第一批電子證書為110年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員，於本月完成訓練，成績及格後，領取國家考試及格電子證書，正式進入數位化的里程碑。

劉建忻表示，電子證書內含考試院數位簽章，並以國際流通之PDF檔案格式發行，不易偽造，及(合)格人員接獲考試院電子證書下載email通知後，即可隨時用電腦或行動裝置到考試院網站或國發會MyData，以自然人憑證、健保卡或臺灣行動身分識別等多元化的下載機制，不限時間、次數，隨時得重複查詢下載自主運用，不必擔心遺失保管的問題。

此外，電子證書在使用時，如有驗證真偽及其內容正確性的需求，驗證者只需以免費的PDF檢視軟體或掃描證書上的QRcode連接考試院網站，即可檢驗證書的有效性及完整發證歷程內容。

劉建忻指出，國家考試及格證書電子化分兩階段推動。目前為第一階段試行階段，從111年8月1日以後訓練期滿考試及格公務人員，或升官等訓練結訓之合格人員開始試行；第二階段為全面實施階段，自112年起，各種國家考試類別，包含高普初等考試及特種考試、專技人員考試、升等升資考試及訓練等，均以發給電子證書為原則。

他說，證書電子化的同時，紙本證書不再全面發放，惟及格及合格人員如有請領紙本證書需求，也可繳納證書費後發給。財政部已同意電子證書在112年7月前都不收費。

至於以往發給的紙本證書，如有遺失須申請補發證明書、或因工作上等需求須申請及格英文證明書的民眾，自即日起，也可以在考試院網站線上申請發給電子證明書，電子證明書的下載使用及驗證機制與電子證書完全相同。