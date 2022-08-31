美國國家航空暨太空總署（NASA）規畫，2025年重返月球的「阿提米絲計畫」（Artemis）試圖將人類送回月球。跟隨美國的腳步，國家太空中心結合學、研界的研發能量，金屬中心與成功大學合力研發「全天型電子靜電分析儀」，為登月做出貢獻。

金屬中心表示，這將是台灣第一次探月任務。成大在參與太空任務的經歷相當豐富，是國內數一數二的太空專精學校，此次承接國家太空中心的委託，並由太空與電漿科學研究所張滋芳教授負責，將打造一台可做3D量測的高精度「全天型電子靜電分析儀」。

金屬中心在「全天型電子靜電分析儀」開發案中負責機構設計與酬載製造，包括整體外殼的機械加工、表面處理以及偵測系統設計等，並協助機電整合，並在極端環境下的模擬測試，預計明年將產出雛型體，並於2024年完成工程體與飛行體。

金屬中心林志隆代理執行長表示，綜觀國內產、官、學、研的創新科技已促使太空相關的供應鏈漸漸形成，並結合國內半導體、資通訊、精密機械等產業優勢，未來中心將持續協助政府提升太空科技的研發競爭力，積極鏈結國際，攻佔太空科技高端市場。