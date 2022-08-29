桃園為推動智慧城市、數位科技的創新與應用，於2018年3月成立資訊科技局，不過卻遭點名今年有22個資訊系統停用，浪費近6000萬元公帑，有些系統甚至只用1個月，被認為系統建置前未妥善評估，建置後也沒有廣為宣傳，挨批「要你們資科局幹嘛？」資科局強調，初期會參與預算審查、提出建議，未來會嚴格把關。

審計處指出，桃園自2012年至2021年資訊系統共建置272案，採購金額共10億8712萬元，維護費4億8913萬元，但截至去年底停止使用的系統總計有20案，今年預計還會再有2案停止，這22案原採購金額、維護費用合計5851萬元，部分委外建置的資訊系統沒經過審慎考量需求，建置完成未及2年便停止，導致資源沒能發揮效益。

「資科局應該要盡到監督的職責！」市議員黃婉如痛批，停用22個系統使用的系統浪費掉將近6000萬元，診斷學習教育資訊系統用不到半年就停用，燒掉111萬元，石門水庫運動觀光資訊系統更扯，1個月便停用553萬元直接打水漂，桃園眷村鐵三角智慧導覽系統只使用1年7個月，浪費350萬元，即便這是其他局處委外的資訊系統，但資科局要負監督之責。

市議員舒翠玲則點名桃園眷村鐵三角智慧導覽系統，竟是因為使用率低、多次評核資訊安全未達標準等狀況而停用， 「委外的案子資安未達標，錢直接灑出去？」市府害民眾個資外洩說得過去嗎？要求資科局嚴格把關。

對此資科局解釋，遭點名的資訊系統預算皆非資科局編列，有些是資科局成立以前的案子。教育局診斷學習教育資訊系統為試辦計畫，因試辦結果不符效益而取消，觀旅局案石門水庫運動觀光資訊系統則是配合招商期程，後受疫情影響停止。至於文化局桃園眷村鐵三角智慧導覽系統涉及資安問題，強調會檢討改進，未來會就可預見的潛在風險預做評估、管理及擬定解決方案或應變計畫。

資科局表示，市府預算審查有8個小組，其一為資訊審查小組，各局處提報的資訊系統預算編列規畫皆會送至該小組審查，會於初期提出建議，另外未來也會下架效益不佳的資訊平台及系統，以免維護費用過高。