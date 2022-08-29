港星關之琳擁有「香江第一美人」的美名，儘管已息影多年，仍以保養有術的美貌引發關注，她近日就被網友捕獲到餐廳用餐，她簡單穿黑白條紋上衣、頂淡妝現身，儘管有人酸野生關之琳年華老去，不過有網友則跳出來力挺，讚她是風韻猶存。

有網友在香港太平山頂的義大利餐廳直擊野生關之琳，她簡單穿黑白條紋上衣、黑褲和運動鞋，頂著淡妝和友人聚餐，只見關之琳拔下口罩、專心低頭看菜單，她皮膚保養得光滑透亮，穿搭輕鬆依舊是星味十足。

野生關之琳現身餐廳。（圖／取材自小紅書）

野生關之琳看不出她將在下個月迎接60歲生日，儘管有人酸野生關之琳年華老去、美貌不再，不過有網友則跳出來大讚她是風韻猶存，認為關之琳簡單打扮就很有型，完全無損她的明星氣場，大美人的封號當之無愧。

其實，關之琳是滿清貴族之一瓜爾佳氏後裔，該族的最大特點，就是專出傾國傾城的美女，出生演藝世家的關之琳，遺傳演員父母關山、張冰茜的優良基因，不只從小美到大，一出道就以水汪汪大眼睛與獨特氣質爆紅，被封為「香江第一美女」，凍齡的關之琳現在更是美魔女代表。