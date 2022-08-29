侯友宜與各校的小朋友代表合影紀念。（呂健豪攝）

新北市教育局今（29）日舉行「111年度非營利幼兒園聯合開幕」活動，共有6所非營利幼兒園參與，新北市長侯友宜也親自到場主持。他表示自己在4年前上任時，就設定要增加100班的目標，到今年已經增加183班，未來2年還要再增加100班，打造「平價、優質、普及」的幼教環境。

昨參與聯合開幕的非營利幼兒園，包括首座機關改建的菁湖非營利幼兒園、首座私校轉型的新店及人非營利幼兒園、首座公有場地活化的新樂非營利幼兒園、透過音樂律動啟發孩子五感經驗的碧城非營利幼兒園、實踐以人為本、社區共融理念的育平非營利幼兒園，以及引導孩子勇於挑戰自我的佳林非營利幼兒園等6校。

新北市府為了滿足幼兒托收需求，從2019年至今，以增設183班非營利幼兒園，市長侯友宜4年前所訂定的增設百班目標提早達成，侯友宜也承諾，未來的2年，還會再增設100班，持續讓新北市公共化幼兒園擴大增班，朝4成比例邁進，不僅要讓教育品質更好，也透過打造「平價、優質、普及」的幼教環境，讓年輕人敢生、敢養。

侯友宜表示，新北市目前的公共化幼兒園加上準公共化幼兒園，拖收人數已經將近5萬人，其中在公共化幼兒園的收托數更是達到3萬3688人，應該已經是全國最多的，不過未來2年，也就是在2024年時，會再增設100班，讓年輕人結婚育兒沒有互顧之憂。

教育局長張明文表示，新北市結合公部門資源與私部門協力合作，持續積極設立公共化幼兒園，讓油兒的就學在地化、普及化，以經營友善、平價、近便且優質的托育環境，來減輕雙薪家庭的托育需求，同時減輕育兒負擔。