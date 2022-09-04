林佳龍今晚出席新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會。（王揚傑攝）

尷尬！林佳龍出席嘉義同鄉會晚會 立委帶頭喊「凍蒜」遭制止

新北市嘉義同鄉會今（4日）晚在板橋舉辦中秋聯歡晚會，身為嘉義人的新北市長侯友宜因防颱與災後復原工作無法出席，民進黨新北市長參選人林佳龍則於晚間7時許到場，致詞時細數他與嘉義的淵源，自稱也被當作嘉義人，但致詞結束後立委羅致政帶領大家高喊「凍蒜！」時，立即被活動主持人制止，台下也有鄉親大喊「嘉義人支持嘉義人！」場面顯得尷尬。

林佳龍致詞時為爭取嘉義鄉親支持，細數他與嘉義的淵源，包括回國第一個工作在嘉義民雄中正大學任教6年，擔任交通部長時對嘉義的交通和觀光也多有建設，較不為人知的是他收養了不少偏鄉的貧苦小孩，其中也有嘉義的小孩，他常到海口去探視他們。

林佳龍對侯友宜因視察災後復原無法到場給予肯定，因為他在擔任台中市長時也是做一樣的事，他說，侯市長以公務為先，好好做事，值得大家給他掌聲鼓勵。但隨後他話鋒一轉，說侯友宜已在新北市12年，城市的進步是一場接力賽，應該由他來和侯市長接棒，為新北市打拚。

林佳龍致詞結束，羅致政接過麥克風，要求台上、台下一起喊「林佳龍，凍蒜！」喊到第三句時，活動主持人榮譽副理事長林文明出言制止，要求不能喊「凍蒜」，台下則有人喊「嘉義人支持嘉義人」，羅致政被制止後連忙致歉。

隨後林佳龍逐桌問候，又有一位女鄉親對著林說「嘉義人支持嘉義人」，林佳龍陪著笑臉回說「我也是。」然後快步走到下一桌，向其他鄉親問好。

事後林文明表示，舉辦晚會之前就已協調好，若2位市長參選人到場時，都只能喊「加油」，所以他才出聲制止。