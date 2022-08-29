本周美國將公布8月非農就業數據，市場關注勞動力市場是否保持強勁，10年期美債殖利率來到3.093%。上周五聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞延續其強硬鷹派立場，誓言持續升息抑制通膨，引爆美股沉重賣壓重挫千點，美股周一（29日）開盤延續跌勢，3大指數齊開低，道瓊工業指數下跌逾200點，那斯達克指數跌約0.8%。

截至台北時間21點32分，道瓊工業指數下跌256.95點（或0.8%），暫報32026.45點；那斯達克指數下跌97.59點（或0.8%），暫報12044.12點；標普500指數下跌29.86點（或0.74%），暫報4027.8點；費城半導體指數下跌15.12點（或0.54%），暫報2783.32點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果跌近1%。半導體類股普遍開低，跌幅均不到1%，台積電ADR跌約0.8%，聯電ADR跌0.6%。