台股加權指數2日開低在14,790.28點，權王台積電（2330）開在488元，較1日下跌2元，壓抑指數表現。ABF載板三雄1日遭血洗，2日股價早盤跌深反彈，分別有1％～2％的漲幅，提振市場信心，台股早盤指數由黑翻紅，呈現小漲。

美國擴大限制AI晶片供貨給中、俄，利空消息衝擊半導體股，美股周四開低後早盤持續走低，但大型科技股跌深吸引資金逢低介入，尾盤指數明顯反彈，終場四大指數漲跌互見。

道瓊指數收漲近150點，標普500指數小漲0.3％，終止連四跌。惟輝達大跌7.67％，拖累費半指數大跌1.92％，那斯達克指數則小跌0.26％。

群益投顧指出，台股加權指數現在處於各短期均線之下的短均偏空格局，台股指數重跌之因，一定程度因台股8月底以來，明顯逆費半指數，走勢持強的基期補跌壓力，而前期逆勢持強，反映出政策積極作多護盤，使指數下檔有支撐。

限制AI晶片供中的消息，影響台股走勢，亦可能反應相對位置，對近期美股疲弱的擔憂與定位疑惑。在主流類股方面，生技逆勢強漲，電子光電族群亦表現相對強勢。