清水警分局有6名員警到場，民眾發現先到的3名員警子彈已上膛，不斷喝令王男放下刀子。(陳世宗翻攝)

50歲男郵局前揮刀民眾驚嚇走避 蔡蒼柏：有兇器就大膽用槍

台中市清水區一名50歲的王姓男子，疑似精神不穩，今天中午12時54分，持刀在清水郵局前揮舞，警方獲報趕抵現場持槍對峙警戒；員警趁機制伏王男，從他手中及身上共查獲7把刀。台中市警局長蔡蒼柏在臉書上寫，「同仁只要遇歹徒持兇器就大膽用槍，事後訴訟就由警局全面協助。」

今日中午12時54分左右，50歲王男到清水區中山路上清水郵局前，自述是要領錢，王男突然掏出刀子揮舞，附近到郵局辦事民眾紛紛躲避。

現場目擊民眾說，王男在提款機前面大吼，但是語意不清楚，根本聽不懂王男在說什麼？警方到場後掏出手槍對準王男，不斷喝令王男將手中刀械丟棄。

清水警分局有6名員警到場，民眾發現先到的3名員警子彈已上膛，不斷喝令王男放下刀子；正當王男放下刀械的瞬間，員警一個箭步上前大外割壓制王男。另外2名員警也跳上前控制王男，經過搜身王男，在他的腰間等處發現大小不一共7把刀械。

清水分局表示，王男當下疑似精神狀況不穩無法交代動機，全案偵訊後，依恐嚇公眾罪移送偵辦。 台中市警局長蔡蒼柏立馬在臉書發文說，感謝同仁迅速抵達，鄭重重申「同仁只要遇歹徒持兇器，就大膽用槍，事後訴訟就由警局全面協助！」