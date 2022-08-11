恐怖! 騎士自撞"空中翻3圈" 墜4樓高民權大橋亡

1名40歲王姓騎士昨（10）下午行經民權大橋時失控撞擊護欄，整個人竟從橋上墜落至平面道路死亡，醫院驗出王男確診新冠肺炎，檢方今相驗確認死因為出血性休克，家屬無異議；目前外界推斷釀禍原因可能為該路段設有橋樑伸縮縫，或是橋上側風太大，也不排除是確診導致身體不適才出意外。

據ETtoday報導，40歲王姓騎士從牆上人行道墜落4層樓高至地面，當場失去呼吸心跳，送醫後經搶救仍不治，醫院在急救時發現他確診新冠肺炎，檢方至殯儀館相驗後確認死因為出血性休克死亡，事發當下無遭車輛撞擊，也無酒駕，家屬對於相驗結果無異議，目前遺體已發交家屬辦理後事。

而重回事故現場，事發路段有橋樑伸縮縫，但已鋪設水泥防止打滑，路面上還留下一道長長刮痕，而外界初步判斷釀禍原因，可能是橋上側風太大導致機車失控翻覆，或是橋樑伸縮縫釀禍，也有可能是王男確診後身體不適引發意外，警方後續將會比對監視器影像，並徵求用路人行車紀錄器釐清案情。

目前根據民眾提供的行車紀錄器畫面，可確認王男騎乘機車在橋上最外側車道，前方及周遭都沒有其他車輛，事發後王男的機車倒在路邊，人疑似飛落橋下，而另一段影片則是有民眾目擊王姓騎士從橋上摔落後，全身不斷翻轉約3圈後重重落地，影像嚇壞不少人。