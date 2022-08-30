據美國之音報導，中國一家叫做「北京安邦諮詢公司」的智庫，28日罕見地公開反對中央政府嚴苛的新冠「清零政策」，稱封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施必須改變，以防止發生「經濟停滯」。該報告28日發佈在安邦智庫的微信和新浪微博平台上，但是次日下午兩個平台都已經將文章刪除。

這家叫做北京安邦諮詢公司的智庫，沒有提供任何可能改變的具體建議；但表示中國政府需要專注於防止經濟擴大下滑。該智庫指出，美國、歐洲和日本，在放鬆疫情防控限制後，經濟正在復甦。

該智庫在一份題為《中國是時候調整病毒防控政策了》的報告中說，防止經濟停滯的風險應該是中國的當務之急。在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策這種溫和的分歧，也幾乎是很少聽聞的。因為至少被認為是1980年代以來中國最強勢的領導人習近平，預計將在今年年底召開的中共20大上繼續執政。

人們普遍預計，中國的新冠防控措施至少會持續到10月或11月份，中共20大閉幕之後。屆時習近平可能會打破傳統，獲得第三個五年任期而繼續執政。

經濟學家警告說，中國需要提振2022年上半年2.5％的增長率，這個數字還不到官方年度目標5.5％的一半。此前上海和其它的工業中心，相繼於3月下旬實施封城措施以應對病毒的爆發。該智庫的報告表示，受新冠病毒防控政策的影響，中國經濟面臨停滯的風險。

在北京收緊對房地產行業債務使用的控制後，經濟也受到房地產活動暴跌的壓力。

自2021年年中以來，全球的經濟學家和公共衛生專家一直警告說，旨在通過隔離每個病例將病毒排除在中國之外的「清零政策」，是不可持續的。但中國官員們堅稱，他們別無選擇，因為新冠病毒的肆虐傳播會壓垮中國的醫院。

在微博上擁有300萬粉絲的上海醫生張文宏，在2021年受到官方的批評，其微博帳戶一度被迫關閉，並且針對他展開了論文剽竊的調查。此前，張文宏建議中國改變新冠病毒防控戰略，稱世界「需要學習如何與病毒共存」。

安邦智庫成立於1993年，曾為中國共產黨的中央金融和經濟領導小組服務，並為政府機構和金融機構提供研究和諮詢。

安邦的報告沒有表明，它是否代表那些對「清零政策」造成的經濟和人力資源成本飆升感到不滿的官員的想法。

中國的新冠防控政策使得死亡人數和感染人數保持在較低水平，但是卻導致了一波商業倒閉的浪潮。有新聞報導說，地方政府正在削減公務員的公共服務和工資，以支付病毒檢測和抗疫措施的費用。

該智庫表示，公司和社區反覆關閉帶來的經濟影響比去年更為嚴重。所謂「凍結效應」可能比2020年疫情爆發，造成整個經濟暫時關閉時更糟。

與香港接壤的廣東深圳昨天（8月29日）宣佈，一些住宅區封閉三天，以遏制疫情的爆發，並且關閉了位於該市的全球最大的電子市場。同樣是在昨天，東北人口最多的城市瀋陽，市政府延後了原本這個星期全市中、小學生開學恢復面授課程的計畫。

安邦的報告還稱，中國需要「專注於經濟復甦，並逐步融入世界」。中國實施的旅行限制，將大多數外國訪客拒之門外。政府已停止更換過期護照，並呼籲公眾避免出國。