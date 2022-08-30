民進黨新北市長參選人林佳龍今（30）日率同黨市議員參選人辦理登記，外界關心新北市長何時登記，侯友宜表示，會尊重選舉辦公室的規畫，他仍會把全力擺在市政工作。另對副總統賴清德9月中啟動輔選，侯說，我們期待良性競爭，每個人把自己的角色扮演好，好好做事才最重要。

侯友宜說，所有參選的過程包括登記，都會尊重選舉辦公室的節奏來處理，讓他專心一意全力擺在市政工作上，這才是他最重要的目的，至於登記的過程，都尊重選辦的規畫。

關於對方陣營頻繁造勢，侯說，只要有心為新北市做事，努力地了解新北市各地區的文化及各方面的建設，他都給予祝福。

賴清德將於9月中旬啟動輔選，首站就是與林佳龍合體造勢，媒體問侯友宜是否覺得民進黨是動員府院黨力量在幫林佳龍助選？侯友宜說，我們期待的是良性的競爭，只要大家有心為這塊土地奉獻，每個人把自己的角色扮演好，好好做事才是最重要，我還是扮演我自己最重要的角色，至於別人在選舉過程中如何扮演他的角色，相信民眾都很清楚，眼睛也是雪亮的。