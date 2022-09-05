尷尬！林佳龍出席嘉義同鄉會晚會 立委帶頭喊「凍蒜」遭制止

民進黨新北市長參選人林佳龍昨出席新北市嘉義同鄉會，未料致詞結束後，立委羅致政高喊「凍蒜」時卻被制止，場面尷尬，對此，新北市長侯友宜上午受訪表示，「嘉義人珍惜自己人」，林佳龍則稱，抵達現場受到熱情歡迎，台上雖只能喊「加油」，但到台下很多嘉義鄉親都對他喊「凍蒜」。

林佳龍說，新北人有來自全國各地，是台灣的縮影，民主就是透過選舉，大家選賢與能，拉近各種關係，他除在宜蘭有很多建設受到相挺，昨也接獲嘉義同鄉會邀請到場，受到熱情歡迎。

至於有民代熱情過頭喊「凍蒜」，但雙方有溝通以台上只能喊「加油」，但台下可以喊「凍蒜」，他到台下後，每桌都喊「林佳龍凍蒜」，讓他感受到嘉義人對他的相挺。

林佳龍細數擔任交通部長時，在嘉義縣的交通建設，認為台灣社會很重情義， 肯定你有在做事，俗話說「吃人一口還人一斗」，他感受到嘉義人、宜蘭人對他的肯定，指出新北讓旅北各地的人有歸屬感，但新北升格12年尚未成為台灣的新都，國民黨在新北已執政17年，可以來個Change，需要改變的勇氣，只要改變市長，新北就會大翻新。