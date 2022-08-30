連鎖餐飲集團漢來美食(1268)董事會決議配息3元，今（30）日以109元參考價除息交易。隨著疫情趨穩帶動營收V型反轉，前8月有望恢復獲利，股價開高上漲1.83％至111元，填息率達66.67％，早盤維持約0.5％漲幅，於填息路上穩健前行。

漢來美食受本土疫情升溫衝擊及補助減少影響，2022年第二季營運轉虧，稅後虧損1.02億元、每股虧損2.42元雙創新低。累計上半年本業虧損倍增，稅後虧損0.59億元、每股虧損1.41元，較去年同期轉虧、亦雙創同期新低。

漢來美食表示，旗下「漢來海港」自助餐廳單店及宴會廳營收貢獻較高，受疫情升溫影響相對較大，宴會廳的復甦速度亦相對較溫吞。據了解，漢來海港7月起已逐漸恢復往常定位盛況，但宴會廳目前恢復至7成左右水準。

不過，隨著國內疫情持續降溫，漢來美食7月自結合併營收3.04億元，月增達59.77％、年增達近4.76倍，回升至近4月高點、為同期第三高。累計前7月合併營收18.79億元，較去年同期15.92億元成長17.99％，為近3年同期高點。

漢來美食內部主管表示，在疫情逐步趨緩下，餐廳來客用餐人潮逐步回流，使公司單月營收於4、5月落底，並呈現強勁的V型反轉趨勢。據了解，8月營收表現將進一步回升，有望一舉彌補前7月虧損，累計前8月有望由虧轉盈、重返獲利軌道。