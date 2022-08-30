澳洲監管機關向臉書母公司Meta Platforms、蘋果和微軟發出法律信函，要求他們提供其平台掃蕩虐童內容的策略，若未能在期限內交出相關資訊，這些公司將面臨每日開罰的處置。

澳洲政府為了維護網路安全而成立的獨立監管機關e-Safety周二宣布已動用1月份生效的法律，要求這些科技巨頭在28天內披露他們偵測與刪除虐童內容所採取的措施。如果他們未在期限內提供相關資訊，每日將分別面臨55.5萬澳元（約38.3萬美元）罰款。

該監管機關此舉再次凸顯出澳洲自2021年以來對於監管大型科技公司所採取的強硬做法，目前該國已經採取的措施包括祭出法律以強制規定這些科技巨頭向媒體公司支付內容使用費用，以及依法要求這些公司交出發布誹謗內容之匿名帳戶的詳細資訊。

與此同時，網路公司在世界各地都面臨著監管壓力，要求他們在不侵犯用戶隱私的情況下，設法監控加密消息與虐童內容。

e-Safety專員Julie Inman Grant在聲明中表示，這些活動不再侷限於暗網的隱秘角落，而是遍及我們和孩子每天使用的主流平台。隨著越來越多公司提供加密訊息服務及推出直播等功能，這種可怕的內容恐將在這些平台上肆意傳播。

微軟發言人表示，公司已經收到這封法律信函，預計將在28天內作出回應。微軟旗下擁有視訊通話服務Skype。

擁有臉書社群平台和即時通訊應用程式WhatsApp的Meta表示，公司還在了解這封信，但已持續就這些重要問題與eSafety專員保持密切聯繫。

蘋果旗下擁有FaceTime、iMessage和雲端儲存服務iCloud，目前尚未對此消息發表評論。

該e-Safety專員提到美國國家失蹤與受虐兒童援助中心提供的數據，稱該中心今年以來已經從網路公司收到2910萬份虐童內容的通報，其中只有160份來自蘋果公司，而2200萬份來自臉書。