為了改善財政體質，韓國30日宣布，2023年中央政府支出將減少，同時，韓國國會最快也將於9月2日，正式審查此預算案。

韓國總統尹錫悅自5月就任大位以來，首次獨挑大梁的新政府預算出爐，2023支出將為639兆韓元，約4730億美元。若與追加了兩次預算的2022年相比，2023年預估將減少6%。

也就是說，若2023年沒有再編列補充的話，韓國政府歲出將是自2010年以來首次下降。同時，不計入預算外支出，韓國2023年僅增5.2%，也創2017年以來最低。

韓國政府總預算出現消長，看出現任保守派尹錫悅，與前任改革派文在寅，這兩位總統的施政理念不一。另外，韓國政府也正在撤回新冠疫情大規模景氣刺激計畫。

澳洲以及加拿大央行與韓國同儕一樣，都是積極調高利率力抗當地大漲通膨。不過，前兩者的財政措施與韓國偏向收緊不一樣，而是繼續施以擴張性政策，增加財政分配來激勵總體經濟。

韓國政府此份最新預算中，為了減少支出，將把部分公共建設投資轉給民間企業。另外，也將對行政單位部分最高主管施以減薪。不過，會增加社會福利項目，包括低收入戶與弱勢團體均可受惠。同時也希望解決老齡化社會問題。

在預算外支出後的2023韓國財政赤字與GDP比例，可望從2022年5.1%，大幅縮減至2.6%。另外，韓國政府全體債務占GDP之比，也將是5年內首次可望從50%降到49.8%。

韓國政府目標是到了2026年，將財政赤字占GDP保持在2.5%左右，且債務比希望低於55%以下。另外，韓國計畫2023年將發行167.8兆韓元公債，低於2022年的177.3兆韓元。