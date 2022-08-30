中颱「軒嵐諾」增強為強烈颱風，暴風圈再擴大，氣象局表示，明晚開始受颱風外圍環流影響，北部、東部先有雨，預計周四至周六這3天是「軒嵐諾」最接近台灣的時段，若未來往西移動對台影響將會加劇，不排除發布海上警報的可能。

強颱軒嵐諾的預測路徑將大迴轉。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，強颱軒嵐諾在日本南方，位於台北東方1590公里的海面上，朝西南西方向前進，周四、周五因引導氣流較弱，徘徊在琉球附近海面打轉，預估周四至周六會最接近台灣，若颱風往西對台影響將更大，不排除發布海上颱風警報。

氣象局表示，明晚至周六（31日至9月3日）受強颱軒嵐諾外圍環流影響，降雨分兩階段，首先明晚開始至周四（31日至9月1日）北部、東半部降雨明顯，基隆北海岸及大台北山區有大雨機率，其他地區午後雷陣雨。接著周五至周六（2日至3日）軒嵐諾更接近台灣，水氣更多，北台灣、東半部有雨，其中北部山區、基隆北海岸有豪雨機率，其他地區短暫陣雨，周日（9月4日）颱風北上遠離台灣。