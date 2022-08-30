根據彭博社最新公布的億萬富豪指數（Billionaires Index），印度企業家阿達尼（Gautam Adani）躍升成為亞洲首富，同時擠下了LVMHF集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）成為全球排名第三的頂級富豪，也是第一位登上這個位置的亞洲人。

該報告指出，阿達尼身價估計達到約1370億美元，僅次於特斯拉執行長馬斯克高達2510億美元的財富，以及亞馬遜創始人貝佐斯的1530億美元。

與全球各地的其他億萬富豪一樣，阿達尼的財富也在這場大流行病期間暴增。阿達尼擁有的同名事業王國是印度最大的企業集團之一，其業務遍及港口、航太、太陽能和煤炭等領域。

自新冠疫情爆發以來，阿達尼的財富便呈現「指數型增長」，因為投資人看好其事業王國將受惠於印度總理莫迪的產業發展計畫。據彭博社報導，阿達尼亦受益於煤炭需求升高，這讓他在富豪榜上急起直追。

阿達尼在今年2月超越另一位印度企業巨頭安巴尼（Mukesh Ambani），成為該地區的首富。

在這些列入追蹤的全球前1%富豪當中，也有一些人並不戀棧。微軟聯合創始人比爾·蓋茨7月宣布將向「比爾和梅琳達·蓋茨基金會」捐贈200億美元，並重申他打算退出全球首富名單。根據彭博社的億萬富豪指數，比爾·蓋茨目前淨資產達1170億美元，在全球富豪榜上排名第五。