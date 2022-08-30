全球半導體微影技術設備大廠艾司摩爾（ASML）與印象派名家梵谷出生地都是荷蘭，ASML以紫外光技術協助修復梵谷名作，今年將與荷蘭梵谷博物館共同設計的「光學藝術課程」引進台灣，並打造行動書車赴偏鄉帶給學童閱讀體驗，不用遠渡重洋就可以學習世界一流藝術課程，顯示對台灣這個半導體重鎮的人才培育重視程度。

延續ASML總部與荷蘭梵谷博物館鼓勵孩童「動手實作」的理念，ASML製作結合科學與藝術的「ASML光學藝術教具包」，培養孩子對科學的好奇心，並由ASML企業志工引導學生進行畫作實驗，在暗室透過紫光燈照射便能看見油彩顏色，發現「紫光燈下才看得見的細節」。

ASML亞洲企業溝通總監羅凱琳表示：「今年為台灣艾司摩爾在台20周年，我們鼓勵員工與在地社區有更多的互動與連結。也觀察到偏鄉學童面臨教育資源不足、缺乏閱讀能力與陪伴，因此，我們不僅將總部與荷蘭梵谷博物館（Van Gogh Museum）的課程中文化，更培訓我們的企業志工，進入偏鄉學校陪讀與帶領學生進行光學藝術實驗，讓學童培養科學與藝術跨領域興趣。我們希望2022年可以讓2萬名學童體驗到這套課程，讓科學更生活化，一起培育台灣未來的科學人才。」

荷蘭梵谷博物館資深教育策展員René van Blerk表示：「文森‧梵谷的創造力與ASML持續精進的創新精神不謀而合，我們很期待這套課程在台灣落地，鼓勵更多學生瞭解科學與藝術的奧秘，與台灣的教育夥伴共同培育科技人才。」他並說藝術與科學都是從觀察開始，希望小朋友可以培養這方面的能力。

ASML並與天下雜誌教育基金會，以及均一教育平台合作，打造結合線上、線下的全方位體驗式學習，從科學連結藝術，激發跨領域學習潛能。ASML台灣與天下雜誌教育基金合作打造「ASML光學藝術書車」，為學童帶來不同的閱讀體驗，並招募全台企業志工進校舉辦實驗活動，透過客製化教具，讓孩子邊做邊學。