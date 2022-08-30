台灣夏季天氣濕熱，是蚊蟲大量孳生的季節，不少人都深受其害，不過卻有網友察覺近期蚊子似乎有減少的趨勢，因此發文請益，「今年為什麼沒什麼蚊子？」貼文一出讓不少人感同身受，有專家就點出2個導致蚊子減少的重要因素。

原PO在「PTT八卦板」發文表示，相較以往，今年七、八月似乎感受不太到蚊子的騷擾，「是說都死去哪裡了？」，讓他忍不住好奇上網請益，「今年為什麼沒什麼蚊子？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表達看法，「被熱死了，真的」、「很少出門，就算在家裡被叮也不會有感覺」、「大家都開冷氣呀」、「春天小黑蚊超多」、「沒下雨，蚊子自然少」、「因為防疫措施，順便滅了小黑蚊」。

據《TVBS》報導，高雄大學教授白秀華指出，最適合蚊子的繁殖溫度界於25至30度間，但今年台灣夏季溫度屢創新高，不時出現35度以上高溫，且降雨減少，也讓能供蚊蟲繁殖的戶外積水變少，大幅影響其活躍度。

除此之外，網路上曾瘋傳「吃太多肉體質會變酸，蚊子容易找上門」，對此，皮膚科醫師蔡逸姍指出，蚊子最愛叮咬的對象，包括溫度高的孕婦、小朋友，以及呼吸快、身上氣味太香或太臭的人，建議大家平時除了盡可能穿著長袖、長褲外，還要勤噴防蚊液，以避免蚊子叮咬。