隨著網路活動增加、不法分子犯罪手法層出不窮，據統計，新加坡上半年詐騙案件數量較去年同期大增85%，達1萬4349起；其中，前10大類型的詐騙案涉及金額將近新台幣50億元。

新加坡近年詐騙案件數攀升，不乏旅星台人受害。新加坡警察部隊昨天發布最新犯罪統計數據表示，今年上半年接獲的詐騙案件通報數從去年同期的7746件，攀升至1萬4349件。

星國警方指出，前10大詐騙類型涉及的詐騙金額由去年上半年的新幣1億4250萬元，上升至今年1到6月的新幣2億2780萬元（約新台幣49.6億元）。

警方表示，求職詐騙、釣魚詐騙、電商詐騙及投資詐騙占了今年上半年10大詐騙類型總案件數的74.5%。

隨著網路活動增加、不法分子犯罪手法層出不窮，警方指出，今年上半年期間，詐騙依舊是新加坡主要犯罪問題；詐騙案件數量的增加導致今年1到6月的犯罪案件總通報數攀升至2萬5593起。相較之下，新加坡2021年上半年的犯罪案件總數為1萬8725件。

近期新加坡常見的電話詐騙型態包括接到自稱是衛生部、移民及關卡局人員打來的電話。

為打擊詐騙，星國警方今年3月擴大成立反詐騙指揮處，強化詐騙案相關執法及調查工作。

星政府也推出ScamShield手機應用程式供民眾下載使用。這款App透過比對已知的詐騙號碼清單，過濾打來的電話及收到的簡訊。