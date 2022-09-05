名主持、暢銷作家于美人，在大眾面前形象知性、聰慧，但也曾受騙，近日她在節目中自爆以前擔任補習班老師時，在北車南陽街被騙錢2次，後來再遇上對方時，于美人直接上前勸阻，以防再有受害者上當。

于美人在節目《我就問你正常嗎》分享，早年在北車南陽街教課，曾在路上被一名打扮非常端莊、像上班族的女生借錢，「小姐對不起，你可以借我50塊錢嗎？」于美人沒想太多就給了，結果下周在同一個地方，再度被那位女生借50塊，于美人給完後越想越不對勁，甚至有點火大，但因為對方拿到錢就快速離開，只能多繞繞台北車站附近，看會不會再遇到同一女。

某一天，于美人果真再看到同一個女生向別人借錢，「我二話不說你知道嗎，我一個馬步向前，拉住她的手，我說你又在騙了」，並當場提醒另一人不要給錢。

于美人抓住詐財女子後，吆喝：「你騙了我150！」對方被嚇到語無倫次，因此乖乖還錢，于美人接著警告她：「你之後再讓我看到，我還是要抓你！」事情告一個段落後，于美人忽然想起對方只騙她100塊，哭笑不得地說：「可是我怎麼會講成一百五！」被主持人沈玉琳開玩笑：「早知道你就跟她講多一點。」