1名網友日前要搭高鐵時，發現1名男子於高鐵台北站外垃圾桶，翻找民眾使用過的高鐵票根，他發文直呼：「傻眼欸」，沒想到卻被網友們質疑，該男子未犯法，為何要被原PO公審，留言嗆：「你比他更無聊」、「我就問關你什麼事」，也有內行人爆高鐵票商機：「公司報帳用的吧」、「撿一張2分鐘，賺20」。

1名網友於臉書社團《爆料公社》貼出1段影片，畫面中可見他在台北車站高鐵站外，見到1名身穿黑色衣服背後背包的男子，不斷翻找高鐵站外的垃圾，靠近一看發現，男子於垃圾桶中尋找民眾使用過的高鐵票根，讓他不禁發文直呼：「剛在台北車站，看到1個男生一直在翻垃圾桶，好奇他在做什麼，走過去一看，原來在撿大家丟掉的高鐵車票根，傻眼欸。」

文章曝光後引起大批網友熱議，不少人留言嗆原PO：「是撿票根犯法是嗎？傻眼欸」、「所以他撿別人的垃圾不可以麼」、「票根也不是你的，垃圾桶也不是你的，我就問關你什麼事」、「還特地去錄影，你比他更無聊誒」、「這樣拍人家不好吧，又不是翻你家的」。

也有網友們笑說：「公司報帳用的吧，沒了就要自掏腰包了」、「老婆，這是我這次去台北開會搭車的票根」、「抱歉，我都撕了才丟的」、「蝦皮有人在賣假出差銷帳消假用」、「票根致富」、「能爭錢的事不做嗎」、「撿一張2分鐘，賺200，當然撿」。