1名網友日前在衣服賣場買了4件新內褲，回到家發現內褲上都還有防盜磁扣，他強調自己結帳完才離開，崩潰發文問如何開鎖；其他網友稱磁扣裡面有墨水，若強硬拆掉會弄髒衣物，建議原PO拿發票回店家開鎖，也有網友說原PO怎麼可能經過防盜門沒被發現，「經過門口不是會嗶嗶叫」，認為案情不單純。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張照片，他日前在知名連鎖日系賣場買了4件內褲，回到家後發現每件內褲上竟都有「防盜磁扣」，讓他崩潰象棋他網友求救「開鎖技能」，並在留言處強調自己有結帳才離開，疑似是店員疏失，文章曝光引發討論。

其他網友建議原PO拿發票回店家開鎖，也有網友說原PO怎麼可能經過防盜門沒被發現，「經過門口不是會嗶嗶叫」，認為案情不單純。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友留言「把那個位置剪下來」、「遇到天兵櫃檯是有這樣可能的」、「用一塊大磁鐵就可以解開了」、「拿發票回店家請他們幫你開，因為裡面說不定有防破壞的墨水，噴出來是洗不掉的」、「拿回原本的店家吧，記得帶發票」、「直接這樣穿嘍，新造型」、「裡面我記得有墨水，暴力開的話衣服就毀了」。

也有網友提出質疑，原PO帶著設有磁扣的衣物進出店家時，防盜門應該就會發出聲響，認為案情應該不單純，留言「怎麼有辦法出去店面，這經過門口不是就會嗶嗶叫」、「這出不來吧，門口感應器不是會叫嗎」、「不可能呀，磁扣沒拆下，你怎麼過防盜門呀」。