國民黨桃園市長候選人張善政今天遭媒體爆料農委會研究報告涉嫌抄襲，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬皆有對此議題做回應，不過說法引起桃園市議員參選人凌濤的不滿，認為2人違反選罷法「意圖使候選人不當選」，下午到地檢署按鈴提告。對此市府新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦是依照並引述某週刊報導內容，呼籲這件事應攤在陽光下，凌濤提告是個人造勢，無法替張善政解圍。

詹賀舜說，30日上午鄭文燦在行程中被媒體問及對「張善政疑似涉嫌抄襲」的看法，鄭文燦是依照並引述某週刊報導內容，呼籲這件事應攤在陽光下，用同一個標準接受誠信與法律的檢驗，政治人物接受公評，何來毀謗。

詹賀舜表示，有關張善政擔任計畫主持人的委託研究案，有無正確引用，是否涉及抄襲或不當得利，本來就是可受公評之事，當事人應說明清楚，凌濤提告是為個人造勢，也無法替張善政解圍，更無法改變週刊所報導的事實。

另外詹賀舜更反問凌濤，今日上午國民黨召開記者會，已是多次在沒有任何事實證據的情況下，任意指控鄭市長為3＋11決策者，這才是毫無證據的抹黑，依照同一標準，凌濤應該先回答是否要退出政壇。