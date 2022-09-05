國民黨桃園市長參選人張善政遭爆總統大選時，以公務車接送韓張配陣營發言人黃曼昕，張善政受專訪說，講接送有點誇張，僅有幾次行程在中南部，搭高鐵回到台北已經快12點。沒有公車、捷運，她又住車站附近，計程車也不想載。他反問，關心部屬安全的主管會怎麼處理？「大家捫心自問」。

張善政說明，總統大選時很多行程在中南部，回到台北快12點，公車、捷運已經沒有營運，她住在車站附近。因為太近，計程車也不想載。送她回家，只是舉手之勞，幾乎沒有變動什麼行程。次數也非常少。是人之常情，沒有花費什麼公家資源。

張善政又說，關心部屬安全的主管會怎麼處理？大家捫心自問，要女孩子單身半夜走回家？他說，會這樣做也是知道這種事情不會對選舉、公帑造成額外開銷。

另張善政被爆緋聞，張善政表示，太太聽了都抱著肚子笑在地上，太太聽了也嘆口氣，怎麼會有這種傳聞，社會風氣怎麼會這樣。張善政說，聽到很生氣，外面怎麼會對我老公人格汙衊，也百般無奈，覺得不知道怎麼回應。不過太太一定是百分之一千在他背後，做他最堅強的後盾。