受惠肥料價格及需求雙高，微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）第二季營收年增61.26％，季增37％，稅後淨利1.16億元，季增32.5％，年成長113.27％，EPS 1.47元；上半年EPS 2.54元。

全宇生技-KY表示，在第二季交出營收、獲利雙增的漂亮成績單後，第三季邁入傳統旺季，將謹慎看待原物料市場變動對成本的影響，並適時調整產品及銷售結構。

全宇生技-KY 7月營收年增80.57％，連兩個月創下單月營收歷史新高，旺季效益浮現，前七月營收19.54億元，年增66.26％。目前馬來西亞、印尼市場需求續旺，印尼新廠也如期預計季底啟動，為明年營收添動能。

全宇生技-KY第二季銷貨收入大幅增加，應收帳款亦較去年同期增長41.38％。在油棕市場成長、國際油棕價格穩定的情況下，種植園的付款能力無虞，第二季仍有預期信用減損迴轉利益新台幣686萬元。

全宇生技-KY指出，考量國際原物料價格波動及進料時間拉長的影響，為因應後續客戶訂單需求，全宇在進料上需看準時機及早進行，第二季底存貨金額季增32.11％，應付帳款及短期借款金額亦因應原物料的增加而成長。

展望後市，全宇生技-KY認為，在大型種植園標案多以半年為一期的狀況下，仍有客戶希望能夠一次簽訂一年的肥料採購，無論是馬來西亞境內或印尼的市場的需求都依舊旺盛。預計於第三季底重新啟動的印尼廠進度也如將如期展開，為2023年後營收注入新動能。