晶圓代工龍頭廠台積電總裁魏哲家昨(30)日出席年度技術論壇時表示，3奈米今年下半年會開始放量生產，並強調台積電3奈米不是只有「好看的，要實用」，以幽默方式暗諷競爭對手三星技術不如台積電，此說法也引起網友討論。

三星今年6月底宣布3奈米獨步全球量產，台積電傳出將在9月跟進量產，魏哲家則暗諷競爭對手，稱台積電3奈米製程「新技術不只有好看的，還具備好名聲以及要實用」，更提到雖然台積電研發人員超過2000人規模，有能力做自己的產品，但台積電堅持不做產品，只為客戶服務，因此「不用擔心產品設計被搶。」暗嗆競爭對手三星或是英特爾，都有這些問題（與代工客戶競爭）存在。

網友則認為「突然那麼急，看起來台GG不妙了」、「以前無視三星，現在開始要對嗆了」、「看來車尾燈被看到，緊張了」「講大話的台積電，客表示急了跟以前不一樣」、「等等韓國反殺：韓國要發展核電了，你台灣電夠用嗎」、「跟以前張忠謀風格差好多」；也有網友認為「台GG良率比較好，之後沒被塞爆訂單才怪」、「擊潰三星」。

費城半導體指數重挫逾1%，台積電ADR跌0.07%、收82.79元。台股現貨部分，台積電早盤下跌4元來492元。

韓媒《朝鮮日報》先前報導，在3奈米製程方面，雖然三星搶先台積電，創造歷史性記錄，但卻叫好不叫座，因為三星是業界首度採用環繞閘極（GAAFET）技術，引發客戶質疑其良率等問題，而且台積電以不與客戶競爭為原則，數十年來嚴守代工業務邊界，反觀三星同時運營著自有品牌IC設計業務，相比之下，台積電更能得到客戶的信任。