北市1名員警於派出所公共浴室偷拍女警遭畫面遭逮，向法官哭訴他不能入獄服刑，不想失去警職，法官考量若判員警入獄，其家中將失去經濟來源，故依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，如易科罰金。

北市某派出所經費不足導致女警寢室電熱水器長期失修，女警值勤時僅能在2樓共用浴廁洗澡，1名陳姓員警竟於民國109年1月，趁女警洗澡時，持手機以錄影方式竊錄女警洗澡，對方發現後怒提告。

法院審理時，陳員坦承犯行，且與有意與女警和解，但法官認為陳員對於女警所受之傷害僅止寥寥幾句，更多時間是在闡述自己「社會性死亡」、「被貼標籤」等心境，陳員表示他與父母、弟弟同住，奶奶已過世，需照顧獨居爺爺等，若入獄失去警職，他將除失去撫養家人之能力，也無力償還貸款，家裡的經濟也會陷入窘境。

法官於陳員的電腦中找到女警洗澡的影像後，認為陳員身為員警，應約束自身操守，不能行侵害他人權益之事，但陳員竟在派出所內竊錄告訴人非公開活動或身體隱私部位，造成女警莫大心理傷害，更動搖了民眾對於警察職務之信賴，相當惡劣。

法官考量若判陳員不得易科罰金入監服刑，陳員失去警職後，將無力償還女警另案80萬餘元的民事賠償，陳員家庭會因此陷入窘境，故依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，並將手機沒收，可上訴。