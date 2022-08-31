台南市長黃偉哲在大批黨籍民代、黨工及市府團隊的陪同下前往選委會登記參選下屆市長。（洪榮志攝）

民進黨提名台南市長參選人黃偉哲簽署反賄選公約。（洪榮志攝）

「挺台南！繼續拚！」民進黨提名台南市長參選人黃偉哲，今天在大批黨籍民代、黨工及市府團隊的陪同下，前往台南市選委會完成下屆市長參選登記。黃偉哲表示，「新人重視願景，連任者要拿出施政成績單」，政績很重要，這是要被選民所檢驗，因此現階段將持續以穩健步伐擘畫市政，用政績贏得市民的支持；至於何時請假參選？則依規定辦理。

上午11點，黃偉哲利用市議會定期會市政總質詢的空檔時間前往選委會登記參選時，除逾30名民進黨籍議員參選人到場陪同助陣外，黨籍立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲及王定宇的夫人也一起現身力挺，選委會前擠滿支持者，不分派系展現台南綠營大團結的氣勢。大批選將的旗海，還差點將「最佳男主角」黃偉哲淹沒。

黃偉哲除率眾人高喊「挺台南，繼續拚」，也強調，現任首長尋求連任，該有的程序都會做，距離選舉投票日只剩80多天，希望大家還能維持一個良性的互動，不要人身攻擊，不要不實指控；他也期盼整合團隊資源，讓台南市繼續發展、市政繼續拚，為市民繳出一張最好的成績單。

「我會全力繼續拚，凝聚市民意志挺台南！」黃偉哲還說，將繼續以「永續臺南，宜居首府」、「活力台南，全齡照顧」、「文化台南，國際聚焦」、「便捷台南，區域均衡」、「富饒台南，壯大台灣」等5大施政面向，讓台南這座文化古都、科技新城像400年前帶領台灣站上國際舞台一樣繼續耀眼。