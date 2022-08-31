高雄市左營區蔡姓男子於今年1月晚間酒駕，他因不服警方取締，從機車置物箱拿出一把斧頭，疑似想對員警不利。員警於是對空開了3槍，支援警力到場後將他制伏，酒測值達0.82毫克。橋頭地院審理後依不能安全駕駛動力交通工具罪與妨害公務執行罪，判處他8個月有期徒刑。

蔡姓男子當晚持斧頭步步逼近員警，員警大喊：「你要幹嘛」，接著後退，拔槍對準蔡男，警告蔡男不要動，並不斷尋求支援，過程中警方眼見男子仍拿著斧頭逼近，就對空鳴槍開了3槍，隨後另名員警趕到現場，持警棍要求男子趴下，並拿出辣椒水朝男子噴灑，並制伏蔡男。

蔡姓男子到案後坦承犯行。對於蔡男持斧頭要攻擊員警，法官以刑法第135條第1項，蔡男此舉對警員造成脅迫；同法條第3項「意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品犯之」加重其刑的規定，則是考慮他攜帶斧頭，嚴重危害員警的生命。

經查，這把斧頭體刃口部分約7公分，斧頭體加斧柄長度約35公分。蔡男當晚持斧頭逼近警員並作勢攻擊田姓警員，符合刑法第135條第3項第2款攜帶凶器犯妨害公務執行罪的加重要件。

法官審理後，考慮蔡男的經濟狀況，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判酒駕累犯蔡男5個月有期徒刑；又意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務執行罪，處6月有期徒刑，兩罪併罰，處有期徒刑8個月，可易科罰金。可上訴。

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