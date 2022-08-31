臺灣勞動派遣產業工會與民進黨立委洪申翰今表示，有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社透過偽合作社體制，規避與社員成立雇傭關係，偽造虛假的驗收文件向國軍桃園總醫院詐領價金，呼籲軍醫局、國軍桃園總醫院敦促依《勞基法》給予社員勞工合法待遇；且廠商若有違反採購契約即依約開罰，避免繼續放任廠商以拖待變。

臺灣勞動派遣產業工會專員吳昭儒今針對「有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社」日前傳出的爭議，偕同洪申翰再次召開記者會。

吳昭儒指出，自今年4月已公開揭露禾意違反勞動法令，透過偽合作社體制規避與社員成立雇傭關係，偽造虛假的驗收文件，向國軍桃園總醫院詐領價金。到了5月，禾意再被媒體爆出溢領防疫獎金，爭議都指向了公部門勞務採購中，廠商缺乏監督的問題。

吳昭儒表示，如此重大違紀的政府採購案背後，卻看不到主事者表現出任何一丁點負責任的態度，表面配合勞工團體和民意代表的監督，私下卻放任廠商蓄意拖延，使受害勞工不得不承受更多的傷害。

吳昭儒舉例，受害勞工之一的程女士，今年3月在工作中滑倒造成左腳雙踝骨折，經桃園市政府勞動檢查處認定禾意與程女士具有雇傭關係，且因為勞工發生職災，作為雇主的禾意卻沒有在8小時內通報勞檢機構，已違反《職業安全衛生法》。

吳昭儒強調，在今年7月的勞資爭議調解會中，禾意代表不僅拒絕負起相應補償責任，甚至謊稱不認識程女士，若有指派工作皆係排班督導的個人行為，把所有的責任都推給督導。

吳昭儒進一步指出，程姓員工從事發至今，沒有收到禾意任何慰問，且在4月份記者會後，分別被禾意提告妨害名譽、竊盜兩項罪名，當天其他出席的勞工也都遭到提告。

吳昭儒說，禾意提出刑事告訴的目的，是打壓參與工會會員的手段，並且起到恫嚇在職人員的作用，使他們不敢提出異議。

吳昭儒表示，派遣工會於今年 3、4 月份，曾協助勞工向桃園市政府勞動檢查處檢舉禾意違反職業安全衛生法、勞動基準法、勞工保險條例，桃園市政府均認定個案當事人與禾意間具有雇傭關係。且國軍桃園總醫院也於5月移請桃園市政府，請市府通案認定禾意派駐於國軍醫院委外勞工，是否具有雇傭關係。

對此，桃園市政府於7月20日回覆指出，經查該單位與派遣從事環境清潔維護工作及從事照顧服務工作者間，具有高度指揮監督及管理作為，並具有人格、組織、經濟等從屬性，顯屬具有雇傭關係存在，屬於勞動基準法適用對象。因此，請國軍醫院督促廠商改善以維護勞工權益。

洪申翰表示，過去4個多月以來，他開了2次協調會，把軍醫局、把國軍醫院找來為的就是從制度面上，從標案的履約管理去找到把關機制、讓承攬廠商不要違法的機制，而軍醫局的代表、國軍醫院的院長也都承諾會盡力協助。遺憾的是，這些改善措施進行得太緩慢，甚至沒有能力管理違法廠商，也沒有辦法直接幫助到這些受害的勞工。

洪申翰說，眼看年邁的醫院外包的基層清潔員跟照服員，被承攬廠商的主事者提告誹謗、竊盜、妨害名譽，想要用濫訴來讓揭發端的人心生恐懼而閉嘴，他真的無法接受，將繼續監督行政部門的運作與改善追究到底。

吳昭儒強調，請軍醫局、國軍桃園總醫院敦促禾意依勞動基準法、勞工保險條例給予社員勞工合法的待遇。同時，盡快檢視採購契約，廠商有違反採購契約即依約計罰，而非放任廠商以拖待變。對於禾意若繼續以濫訴手段對付受害勞工，臺灣勞動派遣產業工會將循司法途徑追究誣告及偽證罪刑責。