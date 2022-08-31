新竹縣運動i臺灣一夏運動季系列活動開跑，其中首創結合AR擴增實境的「全民AR健跑闖關大會獅」3場賽事，縣長楊文科宣佈全部免費，希望讓更多民眾運動時，透過AR虛實互動闖關了解新竹縣知名景點的歷史文化，展現活力跑出新知。

楊文科表示，這次AR健跑活動全額免費外，還加碼與世光教養院附設拙茁家園合作「你運動，我捐菜」公益活動，歡迎全民一起來新竹縣跑步、做公益、賞美景，體驗不一樣的健跑賽事。

教育局表示，3場健跑賽事為9月17日湖口場、9月24日竹東場及10月2日竹北場，各場分為10k競速組及5k健腳組，完賽還能獲得好禮，原先報名繳費的跑者，在活動現場有提供全額退費服務。

參加AR健跑的民眾，可用手機先下載APP，在比賽場地掃瞄跑道上的光標纖，即可進入擴增實境AR，將海洋世界的影像和其他資訊疊加到即時場景上，增加運動樂趣。

承辦的新竹縣體育會指出，因賽事更換為免費，原物資獎勵取消，但每位參賽跑友都能獲得1份拙茁家園的公益新鮮蔬菜，活動現場還有神秘小禮物，歡迎跑友踴躍到場參加。

9月17日湖口場賽事路線，將從湖口老街三元宮出發，將介紹信仰中心三元宮的歷史，結合問答介紹湖口老街。

9月24日原本的北埔場更改為竹東場，出發地點為竹東河濱公園槌球場，路線一併更新，請跑友們留意，避免跑錯場地。

10月2日的竹北場從新竹縣體育場出發，路線經過興隆路河堤和東興圳公園，以海洋世界為主題，並藉AR問答，讓民眾認識東興圳發展歷史。