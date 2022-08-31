聯準會數位官員周二重申他們支持繼續升息以平抑通膨，深具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會可能需要將其政策利率提高到「略高於3.5%」，並維持該利率水準到2023年底。

目前聯準會的聯邦基金利率目標區間來到2.25%～2.50%。根據聯準會上次在6月公布的利率點陣圖，美國央行官員預期基準利率將在年底前升至3.4%。

威廉斯接受《華爾街日報》訪問時表示，我認為我們需要保持這樣的政策立場，即壓低通膨並使需求和供應達成平衡，這將需要更長的時間，這樣的立場將持續到明年。基於我從通膨數據和從經濟看到的情況，短期內我不會認為利率應該下調。他甚至明確表示，明年根本不可能降息。

威廉斯表示：「限制性政策需要維持一段時間，我們不會只做一下子，然後就改變方向，重要的是讓政策達到能抑制通膨的正確位置，並維持在那裡，以實現聯準會設定的2%通膨目標」。

威廉斯同時也是聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，在央行貨幣政策方面具有關鍵性的影響力。

他表示，聯準會下個月是連續第三次升息75個基點，亦或只升息50個基點，將取決於即將發布的新數據，包括本周五公布的8月非農就業報告，以及在9月20、21日會議前幾天發布的消費者物價指數。此外，9月的決議也將取決於決策官員們認為到年底時利率應該達到什麼水準。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在周二發表的一篇文章中表示，我不認為我們收緊政策的工作已經結束，通膨仍然太高。但如果新公布的數據顯示通膨「明顯」回落，或許聯準會就有理由從最近的升息75個基點「放緩力道」。我們將密切關注這些數據。

博斯蒂克表示，聯準會偏重的個人消費支出 （PCE） 物價指數年增率從6月的6.8%放緩至7月的6.3%，但通膨壓力仍然普遍存在。

其他數據亦顯示一些經濟的重要部分仍然緊俏，如周二公布7月職缺數增至1123.9萬個，遠超出市場預期的1037.5萬個，意味著薪資上漲的壓力依然存在。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）接受則雅虎財經訪問時表示，聯準會顯然必須升息，但下個月的升息幅度取決於即將發布的就業和通膨報告，我不會預先作出判斷，他並表示，聯準會將盡一切所能讓通膨率回到2%目標，然而這不一定會導致經濟嚴重衰退，「經濟衰退肯定是一個風險，但未必重演2008年那樣的衰退，也未必是災難性的衰退」。