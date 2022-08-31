新加坡是全世界生活最貴的城市之一，以當地的國民住宅來說，因為新冠疫情缺工又缺料，供不應求下，目前有好幾百個物件已經喊價超過百萬新幣，約71.6萬美元。

其中，甚至有兩間甚至還開價至少百萬美元，就因為房價太高，市場已有聲音傳出，星國政府正要對炒熱的房地產動手。新加坡很多國宅都位於車站以及購物中心附近，民生需求便利下，因此物件都炙手可熱。

相當於國民住宅或公共住宅的新加坡組屋，是由政府興建，然後直接賣給一般居民，故買家可享有99年租賃權。超過8成新加坡人擁有自己的房子，名列全球房屋擁有率最高的國家之一。

買下組屋後，所有權可在5年後轉賣給其它公民或永久居民，部分最初以50萬星元買下的公宅，現在轉賣的話至少可賺1倍。目前最貴的1間2手國宅，是1個靠近地鐵站與學校，約37坪大小的物件。因為還有92年才會到期，因此2022年以141.8萬新幣成交。

因此，轉賣組屋就成為有些新加坡民眾的謀財之道。當地房仲業者表示，有些人喜歡住在市中心或較大房子內，買不起可自由買賣的私人公寓因為太貴，故售價百萬美元的組屋就一直有市場。

若把公宅跟私人公寓相比，同一地點坪數差不多大小，私人公寓隨便都要上看至少250萬星幣。另外，新加坡私人公寓很豪華，除了有保全以外，游泳池以及健身房都是基本配備。

有位新加坡民眾表示，2021年以108萬新元買下一間約28坪的國宅，每個月貸款需付3,400新元。看起來不便宜，但其它類似物件的租金，每月就高達5,000星幣。

分析師預估，新加坡因為疫情導致缺工又缺料的情況，2023年初供給吃緊的窘況應可趨緩。星國官方數據顯示，雖然百萬美元的組屋不到總交易比例的2%，但2021年以百萬新元或更高價位售出的公宅，已達新高紀錄的259間。同時，2022年到8月為止，此類物件已賣出230間。