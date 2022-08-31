美股連三黑，但台股31日逆勢反攻，一舉收復「萬五」，外資也由賣轉買，加上出口商月底拋匯需求全出籠，激勵新台幣由貶轉升，終場收在30.435元兌1美元，升值3.3分，終結連三貶，台北外匯經紀公司成交量12.57億美元。

新台幣同時收月線，8月累計慘摔4.97角或1.63％，月線連三貶。外匯交易員指出，聯準會（Fed）多位官員再出面支持鮑爾的堅定鷹派態度，市場預料9月會議將再升息3碼機率近7成，代表將維持高利率一段時間，美股投資情緒低落，四大指數連三黑，但台股開低走高，由半導體及金融領漲，最後上漲141點至15,095點，新台幣受連動亦步亦趨，早盤雖貶破30.5元心理關卡，隨即跟著轉升，盤中最高來到30.36元。

外匯交易員認為，台股啟動反攻，外資也由賣超轉為小幅買超27億元，匯出力道暫休，加上出口商月底拋匯需求，一見到新台幣貶破30.5元關卡，進場相對積極，進一步推升新台幣。短線市場將繼續消化Fed鷹派利空，股匯市震盪尚未結束，且進入月初後，出口商拋匯需求暫退場，新台幣應是維持偏弱整理格局居多。