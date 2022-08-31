受到強烈颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，今晚北部山區、基隆北海岸有局部豪雨，氣象局指出，本周五、周六軒嵐諾離台灣最近，周五可能會發布海上颱風警報，更不排除陸上颱風警報。氣象主播戴立綱表示，軒嵐諾受到兩高壓夾擊，明日會在「鞍型場」停留24小時才往北移動，屆時西部降雨也會略增。

氣象局預報員林定宜指出，隨著軒嵐諾逐漸與其南方的熱帶低壓TD14合併後，最大暴風半徑恐達300公里。今晚起北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部有陣雨，恐發展成大雨，其中基隆北海岸及北部山區可能有局部豪雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

氣象局指出，今晚起北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部陣雨有機會發展成大雨，尤其基隆北海岸及北部山區可能有局部豪雨。（圖／擷取自氣象局官網）

林定宜表示，若依目前路徑預測，周五、周六（9/2、9/3）軒嵐諾影響台灣最大，可能於周五上半天發布海上颱風警報，不排除發布陸上警報，但要視軒嵐諾的北轉角度和暴風範圍而定。

明日受颱風外圍環流影響，台南以北、宜蘭、花蓮及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風；而高雄沿海空曠地、金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域風浪大。嘉義以北沿海及東半部沿海有3至6米以上的浪高，其他海面也有2米以上的浪高。

氣象主播戴立綱表示，軒嵐諾正接近台灣東方海域偏西南方移動，受到北邊太平洋高壓，及台灣上空的南亞高壓夾擊，軒嵐諾無法直接朝北移動，明後天會卡在「鞍型場」，也就是低壓系統位於二個高壓系統間的地區，預估停留24小時，周五午後兩高壓退縮，軒嵐諾才會往北移動，過程中會帶入西南風及水氣，因此西部降雨也會略增。

氣象主播戴立綱表示，軒嵐諾受到北邊太平洋高壓，及台灣上空的南亞高壓夾擊，預估會卡在「鞍型場」24小時。 （圖／擷取自氣象局官網）

戴立綱指出，明北部、東部有雨，中南部仍天氣晴朗、氣溫偏熱；周五、周六（9/2、9/3）軒嵐諾距離台灣約4、500公里海面，往北移動時外圍雲層會帶來局部陣雨，近海風浪明顯偏大；下周日至下周二（9/4-9/6）颱風中心進入東海並持續往北，西部有陣雨，東部天氣有望轉晴。