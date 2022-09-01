烏克蘭展開收復南部失土的反攻作戰後，地方官今天表示，烏軍在遭俄羅斯占領的赫松州3個區域取得「成功」；俄羅斯天然氣工業公司以進行維護作業為由，暫停對德國輸送天然氣。

● 烏克蘭軍隊反攻南部赫松州 稱在3地區取得成功

烏克蘭政府兩天前宣布開始收復南部失土的反攻作戰後，一名地方官今天表示，烏軍在俄羅斯占領的赫松州（Kherson）3個區域取得「成功」。

路透社報導，赫松州議會副議長索波列夫斯基（Yuriy Sobolevskyi）告訴烏克蘭國家新聞媒體，軍隊在赫松、貝里斯拉夫（Berislav）、卡科夫卡（Kakhovka）3區取得成功，但拒絕提供細節。

索波列夫斯基說：「現在是支持我軍的時候，而不是討論我方人馬特定成就的時候。」此說呼應烏克蘭軍方堅持對這波攻勢全然保密的作法。

● 俄羅斯停供德國天然氣 歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天以進行維護作業為由，暫停由主要的北溪1號（Nord Stream 1）管線向德國輸送天然氣。這是俄國最新一起停止供氣行動，這類行動助長了歐洲能源危機。

法新社報導，在歐洲天然氣傳輸系統運營商網路（ENTSOG）宣布天然氣已經停止供應後，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過北溪1號管線的供應已「完全停止」，以對一組壓縮機裝置進行預防性維護作業。

俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭，隨後限制對歐洲的天然氣供應，歐洲國家面臨能源價格飆漲的局面。

● IAEA小組將抵達 札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

烏克蘭今天指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市鎮，與此同時，國際原子能總署（IAEA）人員正在前往視察這座核電廠的路上。

法新社報導，尼科波區（Nikopol）首長葉夫圖申科（Evhen Yevtushenko）說：「俄軍砲擊安赫德（Energodar）。這種挑釁很危險。」尼科波位於第聶伯河（Dnipro River）北岸，與核電廠所在地安赫德隔河相望。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram寫道，其中一枚砲彈擊中安赫德市議會所在的大樓。他貼出的照片顯示，這棟毀損的高樓側邊破了個洞，瓦礫四散在地。

這波攻擊發生前的幾個鐘頭，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）率領的團隊剛從烏克蘭首都基輔動身，準備造訪被俄軍占領的札波羅熱核電廠。

● 美示警：俄擬併吞烏克蘭土地 派前總理辦假公投

美國30日表示，俄羅斯已派前總理基里延科（Sergei Kiriyenko）負責辦理「假公投」來併吞烏克蘭部分土地，同時再度示警這類公投很快就會舉行。

綜合法新社與路透社報導，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，基里延科監督這些區域的相關行動，準備嘗試將之併入俄國，然而這麼做並不合法。

基里延科曾於俄羅斯前領導人葉爾欽（Boris Yeltsin）任內擔任總理，現為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的聯邦總統辦公廳第一副主任，負責國內政策。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110831