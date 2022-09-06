最近幾星期，烏克蘭反攻軍隊在重奪俄羅斯控制的南部地區，發起小規模，但持續的攻勢，已取得一些重大進展，一支戰地影片顯示，俄軍的裝甲車與空投戰車遭到遺棄，很可能是長期的缺油少彈的結果。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據影片解說，是烏軍在周日與俄軍交戰於刻松州(Kherson)的郊區，烏軍檢視1輛被遺棄的BTR-D輕型履帶裝甲車，外觀並無明顯毀損。另一段影片是烏軍的軍用卡車正在拖運BMD-2步兵戰車，然後1名士兵要拖運工作稍待，他要把烏克蘭國旗插到砲口裡。

軍事組織報告說，由於烏軍成功破第聶伯河上的幾座橋樑，在第聶伯河以西的區域的俄羅斯部隊成了孤軍，燃油與彈藥都很難獲得補充，就不得不放棄作戰車輛。

烏克蘭部隊聲稱，在赫爾松反攻中突破了俄軍的第1道防線，已有幾個排級俄羅斯軍隊舉白旗投降。不過愈接近刻松市，俄軍的反擊也變得強烈，據烏克蘭總統府稱，幾乎在整個南部地區各處都爆發激烈的戰鬥，但強度無法與7月份的北頓內次克相比。

Трофейні БМД на Херсонщині, 4 вересня 2022

烏克蘭總統澤倫斯基在周一晚間的電視講話中表示，「烏克蘭必會將俄羅斯軍隊追到兩國邊境，但我們不能說明作戰的進度與細節，因為這是戰爭。」

BTR-D是空降運兵車，全車僅重8公噸，除3名組員(駕駛、車長、砲手)外，還可再乘坐10人，主要武裝是1具40公釐榴彈槍；BTR-2是空降步兵戰車，全車同樣只有8公噸，組員為2人(駕駛、車長兼砲手)，主要武裝是1具30公釐空平兩用機砲，另可攜帶4枚反坦克飛彈，額外空間可再搭乘5人。