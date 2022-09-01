晶片設計大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）周三都宣布已接獲美國政府通知，要求停止向中國供應用於人工智慧（AI）應用的頂級運算晶片。受此打擊，輝達周三盤後股價重挫6.56%，報141.04美元。超微盤後跌3.85%，報81.60美元。

由於稍早前即有風聲傳出，輝達周三收跌2.42%，超微收跌2.38%，在主要晶片股中表現最疲弱。

輝達表示，美國官員已經要求公司停止向中國出口兩款用於AI應用的頂級運算晶片。此舉可能削弱中國企業執行如影像識別等先進技術工作的能力，但也可能阻礙輝達在中國的業務。

輝達表示，這項禁令針對用來加速機器學習任務的A100和H100晶片，也可能干擾H100的開發。H100是該公司今年才剛發表的旗艦晶片。美國官員告訴輝達，這項新規定將解決所涉產品可能在中國被用於或轉用於「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險。

另一方面，超微表示新的出口許可規定禁止公司向中國供應MI250晶片，但應該不會影響MI100晶片。相較於輝達警告美國的出口新規可能導致營收損失高達4億美元，超微則表示，不認為新規定會對公司業務產生重大影響。

美國商務部拒絕說明對禁止部分AI晶片出口中國制定了哪些新標準，僅表示商務部正在審查與中國相關的政策和做法，以免先進技術落入不當用途。

在中國加強對台施壓導致台海緊張升高之際，這項禁令意味著美國大幅升級了對中國科技能力的打擊。輝達與幾乎所有其他主要晶片大廠的晶片都在台灣生產製造。

一旦來自輝達和超微等公司的美國晶片斷供，中國的組織與機關將無法在符合成本效益的情況下，執行那些用於圖像和語音辨識等許多任務的尖端運算。

輝達表示，本季中國公司已經下單約4億美元的所涉晶片，如果他們決定不採購輝達的其他替代產品，公司就可能損失這4億美元。該公司表示會向美國政府申請豁免，但不保證能獲得批准。

Bernstein金融分析師Stacy Rasgon表示，這個消息的披露顯示輝達的數據中心營收約有10%來自中國，對輝達而言，這項禁令對其營收的影響應該是「可控的」。