北市劍潭捷運站1日上午發生民眾在捷運站內口角糾紛，一名男子疑似精神異常，將口中的濃痰吐在手上，又抹在扶手桿上，噁心行徑遭其他乘客制止，並發生口角，警方獲報到場，現正在安撫鬧事民眾的情緒。

據了解，年約50歲的游姓民眾，生活習慣不佳，竟吐痰抹在扶手桿上，其他乘客見狀立刻制止誇張行徑，但游男情緒更加亢奮，與乘客引起爭執，經民眾報案，警方在劍潭捷運站攔下游男。警方初步了解，游男疑有精神疾病，現已聯繫家人到場，並依廢棄物清理法函辦。

台北捷運局表示，上午8點40分許，士林站往淡水方向一部列車，司機員回報有旅客啟動對講機，列車停妥士林站後，站長上車確認為一名約30歲男性於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，延誤約1分半，行控中心已安排下游車站加強清潔消毒，目前營運正常。

事後行控中心已立即依照SOP通知捷警及轄區員警，並將該名旅客留置，後續交由警方處理。